Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, a annoncé le succès de la plateforme nationale d'e-learning, Academia Raqmya, mardi 24 mai 2022, devant le Parlement.

© Copyright : DR

La plateforme nationale d'e-learning, Academia Raqmya, lancée le 10 mai 2022, connaît un impressionnant succès alors qu’elle n’en est qu'à sa première phase d’expérimentation, a estimé ce mardi 24 mai 2022, devant le Parlement, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

«Dans cette première phase, l’Académie digitale a enregistré quelque 1.350 inscriptions dont 850 sont celles de fonctionnaires et 100 relevant du secteur privé avec une nouvelle phase d’inscription de 12.000 personnes», a déclaré la ministre en réponse à une question posée lors de la séance des questions orales relevant de la Chambre des conseillers.

Ghita Mezzour a en outre annoncé la récente signature d’une convention avec l’Association des conseils de régions pour élargir les inscriptions à cette académie aux fonctionnaires des collectivités territoriales.

«Cette Académie, créée par l’Agence de développement du digital connaît un engouement, car notre jeunesse et nos compétences accordent une importance au numérique et au savoir via l’internet», a souligné la ministre.

Sous la présidence de Ghita Mezzour, l’Agence de développement du digital avait en effet procédé mardi 10 mai 2022, au lancement officiel de la plateforme nationale e-learning Academia Raqmya.

Cette initiative vise le renforcement des compétences du capital humain en matière de savoir et de connaissances dans les différents métiers du digital, et ambitionne de promouvoir l’apprentissage via les outils technologiques innovants.