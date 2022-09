© Copyright : DR

Kiosque360. Le nombre de personnes atteintes d’Alzheimer continue de s'accroître au Maroc. D’environ 100.000 cas aujourd’hui, le nombre de personnes souffrant de cette maladie passera à 524.000 en 2050. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath.

Communément associée à la perte de mémoire, la maladie d’Alzheimer continue de se propager silencieusement dans la société. D’après les statistiques de l'Association Maroc Alzheimer, le nombre de personnes atteintes de cette maladie, qui reste encore aujourd’hui incurable, est d’environ 100.000 cas. Ce nombre atteindra environ 524.000 en 2050, estime la même source.

«Pendant les dix dernières années, l’hôpital de Rabat a accueilli un seul patient au bout de chaque trois mois, alors qu’aujourd’hui cette structure sanitaire reçoit un à deux cas par semaine. Le nombre de malades s’est ainsi multiplié par dix», fait savoir la même source.

Cette maladie neurodégénérative, contre laquelle il n’existe pas encore de traitement curatif, est considérée comme un enjeu prioritaire de santé publique par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 22 septembre.

« La survie des malades est de 12 ans au Maroc, et de 15 à 17 ans dans les autres pays», précisent les sources du quotidien, en se basant sur les statistiques de l'Association Maroc Alzheimer. «3 à 5% des personnes de plus de 65 ans risquent de contracter la maladie», ajoute la même source. En plus des médicaments que prescrit le neurologue pour ralentir la maladie, les personnes souffrant de cette pathologie ont besoin d'une prise en charge.

Au Maroc, rappelle le quotidien, cette mission sociale est accomplie par le Centre d’accueil de jour des malades atteints d’Alzheimer, réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. Il s’agit d’un nouveau concept de projet médico-social englobant une double prise en charge des sujets atteints d’Alzheimer à un stade léger ou modéré.

Le Centre, géré par l'Association Maroc Alzheimer, assure une prise en charge intégrée et adaptée des patients souffrant de la maladie d’Alzheimer, associant le médical, le social, le préventif et le curatif. «La maladie d'Alzheimer, qui est la première cause de démence, entraîne une disparition progressive des neurones dans les régions du cerveau qui gèrent certaines capacités comme la mémoire, le langage, le raisonnement ou encore l'attention», rappelle le quotidien.