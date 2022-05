Un barrage de police à Rabat, où des agents sont en charge du contrôle du strict respect du couvre-feu, imposé entre 21h00 et 5h00.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Plus de 3,3 millions d’interpellations, des produits impropres saisies, une mobilisation permanente, nuit et jour, pour faire respecter la loi. La DGSN a été de toutes les batailles dans la guerre du Royaume contre la propagation du Covid-19. Bilan en chiffres.

Les deux dernières années n’auront pas été comme toutes les autres dans l’histoire de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), qui fête ce lundi 16 mai 2022 son 66e anniversaire. Jamais autant, sur tous les fronts, et par tous les temps, sur le registre du maintien de l’ordre public et de la veille à la sécurité et la quiétude des citoyens, les services de police n'ont eu à gérer une période aussi longue qu’exceptionnelle. Cette période particulière est celle de l’état d’urgence sanitaire, décrété le 19 mars 2020 par les autorités dans le contexte de la lutte contre la propagation du Covid-19, une période qui se poursuit actuellement, bien que les mesures de restrictions, notamment de circulation, aient été allégées ces derniers mois.

Au 10 mai dernier, la DGSN a ainsi procédé à l’interpellation de quelque 3.342.846 individus ayant enfreint les mesures de restrictions sanitaires, depuis la date de l'instauration de l’état d’urgence sanitaire. En tout, 301.161 personnes ont été déférées devant la justice.

Dans le même ordre d’idées, les services de police ont arrêté 316 individus impliqués dans la commercialisation de produits «sanitaires» ne répondant pas aux normes de qualité et de sécurité requises et présentant un risque pour la santé des citoyens. C’est ainsi qu’un total de 409.717 masques sanitaires et 1.383 litres de gel hydroalcoolique ont été saisis.

Quelque 162 personnes, impliquées, elles, dans la publication de fake news liées à la pandémie, au pass vaccinal et aux vaccins anti-Covid-19, via les systèmes informatiques et les réseaux sociaux ont été arrêtées.

La DGSN a également traité 227 affaires en lien avec la falsification de documents et d'attestations sanitaires, dont de faux tests de contamination au Covid-19, ainsi que de faux pass vaccinaux. Des équipements pour les tests rapides ont également été saisis et 456 personnes ont été arrêtées (dont 289 ressortissants marocains, 71 étrangers et 96 binationaux).

Les opérations de contrôle et les enquêtes menées par la DGSN ont également permis de saisir 550 faux résultats négatifs de tests PCR, 64 pass vaccinaux non réglementaires (dont 20 faux documents) et 50.722 unités de tests rapides.

Plus que le résultat d’un travail de tous les jours, ce bilan est l’émanation de plans d’action intégrés adoptés durant l’état d’urgence sanitaire. Une contribution efficace à l’effort national visant à surmonter la crise pandémique et à atténuer ses effets et, avant tout, une garantie de sécurité et de paix au service de tous les Marocains, en toutes circonstances.