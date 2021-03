L’enquête ouverte suite à la saisie, dimanche, de plus d’un kilogramme de cocaïne à l’aéroport international Mohammed V, a conduit les éléments de la brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) au marché aux puces de Derb Ghallef, à Casablanca. Une quantité d’un kilogramme et 235 grammes de cette drogue dure a été découverte par les services de sûreté opérant à l'aéroport international Mohammed V sur un ressortissant nigérian âgé de 42 ans. Selon le quotidien Al Massae qui rapporte l’information dans son édition du mardi 2 mars, ce ressortissant nigérian a été interpellé le 22 février dernier, à son arrivée à bord d’un vol en provenance de l’aéroport de Freetown. Il était soupçonné de dissimuler de la cocaïne dans ses intestins. Des soupçons qui se sont confirmés. En effet, l'homme a été admis au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca, où 54 capsules de drogue ont été extraites de ses intestins, précisent les sources du quotidien. Le mis en cause a ensuite été placé en garde à vue sous la supervision du parquet général compétent.

C’est dans ce cadre que les investigations menées par les éléments de la brigade nationale de la police judiciaire les ont conduits au marché aux puces de Derb Ghallef, où des vendeurs de téléphones portables seraient impliqués dans ce trafic de cocaïne. A ce propos, les sources du quotidien font savoir que des réseaux de trafic de cocaïne auraient recouru aux services des vendeurs de téléphones portables, dans ce célèbre marché, pour écouler leurs marchandises. Certains auraient déjà des antécédents dans la contrebande et auraient déjà fait l’objet d’enquêtes pour des soupçons de trafic de cocaïne. Quoi qu’il en soit, l’enquête n’en est qu’à ses débuts. De nouveaux rebondissements sont en vue.