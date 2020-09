© Copyright : DR

Ce mercredi 30 septembre, des gendarmes ont réussi à libérer un bébé de six mois, victime d'une tentative de rapt, à Jaqma, non loin de Berrechid. L'arrestation, rocambolesque, s'est soldée par la mort de l'un des kidnappeurs. Un homme a été arrêté, un complice est activement recherché.

Les faits ont eu lieu dans la province de Settat, à Jaqma, une localité située à 15 km de Berrechid. Des gendarmes ont réussi à déjouer la tentative de kidnapping d'un bébé de six mois, après une course-poursuite qui a mené à l'arrestation, puis au décès d'un des complices présumés de cette tentative de rapt. L'un des gendarmes de la brigade qui est intervenue pour dénouer cette affaire a en effet dû utiliser son arme de service au cours de cette opération, après une course-poursuite dans la région.

Au matin de ce mercredi 30 septembre 2020, une mère de famille conduisait sa voiture près de cette localité, avec, à son bord, ses deux enfants, un bébé âgé de six mois et un petit garçon de six ans.

Une bande de malfaiteurs a forcé la conductrice à s'arrêter sur la route et l'ont faite descendre, avec son aîné, le petit garçon de six ans. Les kidnappeurs se sont ensuite emparés du véhicule, et sont repartis, avec le bébé de six mois toujours à bord.

Des agents de la Gendarmerie royale, vite alertés, se sont immédiatement attelés à rechercher le véhicule, dans lequel le bébé se trouvait, avec ses kidnappeurs.

Les kidnappeurs ont été repérés, et les gendarmes se sont lancés dans une véritable course-poursuite avec eux, sur les routes de la région de Berrechid. Une opération de la Gendarmerie royale, au cours de laquelle le principal auteur de cette tentative de kidnapping a été arrêté, après que les gendarmes ont été contraints de faire usage de leur arme de service pour le neutraliser.

L'homme est décédé juste après son transfert à l'hôpital de Berrechid. Une seconde personne, complice présumée de cette tentative de rapt, a, quant à elle, été arrêtée. Un troisième complice est actuellement activement recherché.

Le Parquet de Settat a ouvert une enquête pour déterminer l'ensemble des faits liés à cette affaire.