Abdeljalil Jaâdaoui, coordinateur de la cellule d'orientation et d'assistance à l'hôpital régional Hassan II de Khouribga.

Le bilan de l'accident de l'autocar qui s'est renversé hier, mercredi 17 août 2022, sur la route nationale n°11, qui relie les villes de Khouribga et Fqih Bensalah, est monté à 24 morts. Selon Abdeljalil Jaâdaoui, coordinateur de la cellule d'orientation et d'assistance à l'hôpital régional Hassan II de Khouribga, 21 victimes ont été identifiées.

Vingt-quatre personnes ont trouvé la mort suite au renversement, hier matin, d’un autocar sur la route nationale n° 11 au niveau de la commune de Boulanouare dans la province de Khouribga, selon des propos recueillis par Le360, mercredi 17 août 2022, à 23h00, auprès de Abdeljalil Jaâdaoui, coordinateur de la cellule d'orientation et d'assistance à l'hôpital régional Hassan II de Khouribga. Parmi les personnes décédées, se trouvent cinq enfants.

Une vingtaine de dépouilles ont été remises aux proches, selon les procédures en vigueur, et 21 victimes ont été identifiées, suite aux efforts fournis par le Parquet, la police scientifique et les proches des personnes décédées.

L’autocar provenant de Casablanca et se rendant à Aït Aatab, dans la province d’Azilal en passant par la ville de Béni Mellal s’est renversé en abordant un virage sur la route nationale n°11.

Aussitôt alertés, les autorités locales et sécuritaires, les services de la protection civile et une équipe médicale relevant de la direction provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale de la province de Khouribga se sont rendus sur le lieu du drame. Les blessés ont été évacués à l’hôpital provincial Hassan II de Khouribga pour des soins.

Le délégué régional du ministère de la Santé à Khouribga, Abdelilah Drid, avait indiqué hier, dans une déclaration à la presse, que toutes les équipes ont été mobilisées pour sauver le maximum de vies. «Même le staff qui était en congé a repris le travail. Et les établissements privés nous ont prêté main forte. Nous avons tous types de blessures, que ce soit au niveau du cerveau, des articulations, du torse, du ventre. Nous avons également dû procéder à de nombreuses amputations», a-t-il indiqué.