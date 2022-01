Kiosque360. Le juge d’instruction près de la cour d’appel de Rabat a placé, dimanche dernier, en détention préventive un père accusé de viol avec violence sur sa fille mineure dans la ville de Khémisset. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Dimanche dernier, les éléments de la police judiciaire de Khémisset ont déféré devant le parquet général près de la cour d’appel de Rabat, un père de famille accusé de viol ayant entrainé la grossesse de sa fille mineure. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 25 janvier, qu’après avoir auditionné l’accusé, le procureur général du roi l’a traduit devant le juge d’instruction qui l’a placé en détention préventive dans la prison d’El Arjat.

L’affaire d’inceste a éclaté la semaine dernière dans un quartier populaire de Khémisset quand la sœur ainée de la victime a déposé une plainte devant la police accusant son père d’avoir commis un viol avec violence sur sa sœur suivi d’une grossesse et d’un accouchement. Il n’a pas fallu longtemps aux enquêteurs pour confondre le père incestueux avec des preuves irréfutables fournies par la victime et appuyées par un rapport médical très détaillé.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que lors d’une confrontation avec son bourreau, la victime a raconté aux enquêteurs les détails de ce qu’elle a enduré sous la menace, la violence et l’intimidation du père incestueux tout au long de sa période de grossesse. Finalement c’est sa sœur ainée qui a pris son courage à deux mains pour aller porter plainte contre son père et dénoncer ainsi le crime qu’il a commis contre sa fille mineure.

Selon des sources proches de l’enquête, les éléments de la police judiciaire ont eu recours à des expertises médicales et scientifiques effectuées sur la victime. Les test ADN ont confirmé que l’accusé a violé sa fille qui est tombée enceinte avant d’accoucher d’un enfant né de l’inceste. Des analyses qui ont confirmé les accusations de la victime et renforcé la conviction du parquet général et du juge d’instruction qui ont poursuivi le prévenu pour viol avec violence commis par un ascendant ayant entrainé une grossesse.