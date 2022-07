© Copyright : DR

Kiosque360. Un terrible accident est venu ternir les fêtes de l'Aid Al-Adha, dimanche dernier, à Sidi Allal Tazi. Trois personnes y ont laissé la vie, dont la fille d’un célèbre homme d’affaires. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

C’est une véritable tragédie qui a secoué, le jour de l'Aid Al-Adha, la commune de Sidi Allal Tazi, près de Kénitra. En effet, un terrible accident de la route a coûté la vie à trois personnes et causé plusieurs blessés. Parmi les victimes, on compte la fille d’un homme d’affaires et ancien parlementaire. Et c'est elle qui aurait provoqué l’accident.

Al Akhbar, qui rapporte les détails de l’affaire dans son édition du mercredi 13 juillet, explique que l’accident a eu lieu dimanche dernier en fin d’après-midi. Un véhicule luxueux, qui roulait à grande vitesse, a heurté plusieurs voitures et une moto, causant la mort de sa conductrice et faisant deux autres victimes. Selon les premiers témoignages, l'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et heurté 4 voitures stationnées dans la rue et d’autres venant dans le sens inverse, ainsi qu’une moto. Parmi les blessés, deux ont perdu la vie sur le chemin de l’hôpital.

Toujours d’après Al Akhbar, les différents éléments de la sécurité et les services de secours se sont rapidement mobilisés dès qu'ils ont été informés de l’accident. C’est d’ailleurs ce qui a permis d’éteindre le feu qui a pris dans la voiture de luxe et de sortir la dépouille de la conductrice avant qu’elle ne soit carbonisée. Cette dernière serait, selon plusieurs sources, une jeune femme trentenaire, fille d’un célèbre homme d’affaires de la région qui avait déjà été élu député dans l’arrondissement d’Ouezzane. D'après les témoins qui ont assisté au tragique accident, la conductrice roulait à très grande vitesse. D’ailleurs, Al Akhbar rapporte que les services de la gendarmerie ont pu analyser les données techniques du véhicule et confirmer qu’il roulait à près de 200 km/h.

Une telle vitesse aurait pu causer un bilan bien plus lourd. Mais, soulignent les témoins sur place, le choc avec d’autres véhicules a non seulement freiné la course folle de la voiture de luxe, mais également créé une sorte de bouclier qui a sauvé un grand nombre de passants qui se trouvaient sur place.