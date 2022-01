© Copyright : DR

Kiosque360. Kénitra vient de se doter d’une nouvelle flotte de bus pour résoudre le problème des transports en commun dans la ville. Le démarrage de ce service public a été accompagné par les services de sécurité afin d’anticiper les risques d’actes de vandalisme. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Après une traversée du désert de plus de deux ans, les boulevards de Kénitra et plusieurs axes reliant la ville aux zones rurales environnantes sont sillonnés par de nouveaux bus équipés de nouvelles technologies en matière de sécurité et de confort. C’est le fruit d’une convention signée dans le cadre de la gestion déléguée du secteur entre la société de transport urbain «Foughal Bus» et le Conseil communal de Kénitra.

En vertu de cette convention, un lot de 100 bus, d’une flotte de 138 engins, a été mis en service le week-end dernier, en présence des autorités locales, des élus et des responsables de l’entreprise délégataire. Ces 100 bus desserviront 22 lignes, dont 17 au niveau du périmètre urbain et 5 pour relier Kénitra aux zones rurales environnantes, notamment Sid Taiebi, Lamnassra, Mehdia, Sidi Allal Tazi, Lahdada et Ouled Salama, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 11 janvier.

La mise en service de cette nouvelle flotte a été accompagnée, dimanche, par les services de sécurité de la ville, qui étaient présents au niveau des arrêts et tout au long de certains itinéraires. En parallèle, font savoir les sources du quotidien, une vaste campagne contre le transport clandestin a été menée dans les différentes zones de la ville, ce qui a permis aux agents de police et aux gendarmes de la région de verbaliser plusieurs conducteurs de triporteurs et des chauffeurs d’engins de transport.

Ainsi, poursuit le quotidien, des procès-verbaux ont été dressés contre les auteurs d’infraction et des véhicules ont été mis à la fourrière. Dans ce sillage, ajoute enfin le quotidien, le directeur général de l’entreprise «Foughal Bus» a indiqué que les nouveaux bus mis en service dans la ville disposent de caméras de surveillance, de matériel de billetterie et de cartes prépayées électroniques, de GPS, de WI-FI au profit du public et des étudiants et de climatisation, en plus d'être accessibles aux personnes à mobilité réduite.