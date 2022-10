© Copyright : DR

Kiosque360. En deux jours seulement, la Cour d’appel de Rabat a prononcé une peine de réclusion criminelle à perpétuité contre sept individus impliqués dans des crimes de meurtre, torture et viol. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Les 4 et 5 octobre dernier, la Cour d’appel de Rabat était le théâtre d’un événement inédit qui en dit long sur la dynamique de la justice face aux crimes graves. En 48 heures seulement, la juridiction a condamné à perpétuité sept individus impliqués dans des meurtres et des viols, révèle le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du 7 octobre.



Selon les sources du journal, les sept individus condamnés à perpétuité étaient poursuivis en état de détention préventive pour leur implication présumée dans des meurtres, tortures et viols ayant causé le décès de huit personnes, dont une fille, en 2020 et en 2021, à Temara, Ain Aouda, Rabat et Salé.



Dans le détail, le quotidien Al Akhbar rapporte que la Cour d’appel de Rabat a condamné, ce mercredi 5 octobre, deux individus nés respectivement en 1984 et 1992, pour meutre d’un jeune âgé d’une vingtaine d’années, après l’avoir torturé et violé. Les éléments de la police judiciaire avaient retrouvé le cadavre de la victime à Temara.



Sur les cinq individus condamnés à perpétuité restants, deux d’entre eux, sans abri, sont à l’origine du meurtre prémédité d’un quinquagénaire quartier de l’Océan en août 2021, rapporte le journal qui explique par ailleurs que l’un des condamnés était un ex-policier démis de ses fonctions et appartenant à une famille riche.



Les crimes commis par les cinquième et sixième condamnés, tous les deux originaires de Salé, se ressemblent. Les deux individus ont écopé de la réclusion criminelle perpétuelle pour meurtre avec préméditation. Selon le quotidien, leurs victimes se ressemblent également: deux jeunes âgés d’une vingtaine d’années.



Le dernier individu jugé a été condamné à perpétuité après avoir kidnappé une fille mineure qu'il a emmenée à bord de sa voiture d’Ain Aouda vers Rabat. Selon les mêmes sources, il l’a violée, tuée et a écrasé le corps avec sa voiture, en maquillant son crime en accident de la route.