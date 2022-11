© Copyright : Facebook

À peine est-il sorti qu’il fait déjà polémique: le dernier titre du rappeur canadien Drake «Jumbotron Shit Poppin» fait polémique sur les réseaux sociaux. Plusieurs le jugent dégradant, et même humiliant à l'égard des Marocaines.

Avec son dernier titre, «Jumbotron Shit Poppin», le rappeur canadien Drake s’est attiré les foudres des internautes au Maroc.

Diffusé depuis moins de 48 heures sur YouTube, le titre est jugé humiliant et dégradant envers les Marocaines, à cause d’une strophe où le chanteur qualifie une Marocaine de «salope».

Apr�s @canalplus, c'est le chanteur Drake qui s'y met � sal0p? marocaine, c'est ma pr�f�r�e ... � quand est-ce que ce ph�nom�ne va cesser ?!!



Il faut se mobiliser, ces personnes doivent �tre puni pour leur propos !!



Les Marocains(nes) r�veillez-vous !! pic.twitter.com/gL8a0zQX5d — Ayt Quraych ? (@mocromoorish) November 5, 2022

«Thick Moroccan bitch, this my fav', I'ma go on and beat it», c'est précisément ce passage des paroles du rappeur, qui peut être traduit littéralement par «Grosse salope marocaine, c'est ma préférée, je vais continuer et la battre», ne passe pas du tout sur les réseaux sociaux.

Plusieurs internautes appellent à des poursuites en justice à l'encontre du rappeur.

La chanson polémique fait parti de Her Loss, le dernier album en commun de Drake et d'un autre rappeur, du nom de 21 Savage, dont la sortie a eu lieu le vendredi 4 novembre dernier.