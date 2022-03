Le Centre d’instruction des services sociaux (CISS) des FAR à Témara forme des dizaines de femmes aspirant à exercer dans l’armée marocaine.

Plus qu’une simple célébration, la Journée internationale des femmes, pour les Forces Armées Royales (FAR), démontre une volonté de rappeler la place importante qu’occupent les femmes dans les différentes composantes de cette institution militaire du Royaume.

Une visite au Centre d’instruction des services sociaux (CISS) des FAR à Témara montre le haut niveau d’instruction et de formation que reçoivent des dizaines de femmes aspirant à exercer dans l’armée marocaine, considérée comme l’une des plus professionnelles au monde.

A l’approche du 8 mars, date de célébration de la Journée internationale des femmes, les différentes unités de l’armée s’activent pour mettre en valeur la contribution de la femme militaire aux actions de l’institution des FAR au même titre que son homologue masculin.

Au CISS de Témara, à 15 kilomètres au sud de Rabat, des jeunes femmes ayant choisi l’enrôlement militaire bénéficient d'un programme de formation militaire et universitaire de qualité.

Ces femmes militaires savent faire preuve d’un haut niveau de compétence et de dévouement. C’est justement pour cette raison que les FAR accordent autant d'importance à la célébration de cette Journée internationale.