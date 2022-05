© Copyright : AFP

La Bourse de Casablanca et Casablanca Events & Animation organisent pour la première fois le Casablanca Chess Week (CCW), une manifestation culturelle et sportive qui met à l’honneur le jeu d'échecs.

Dans le cadre du Casablanca Chess Week (CCW), tenu du 30 mai au 4 juin 2022, plusieurs évènements prendront place tout au long de cette semaine, avec pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir aux Casablancais ce jeu millénaire aux multiples bénéfices, en les invitant dans des espaces publics et culturels, ainsi que dans des établissements scolaires. Des figures légendaires nationales et internationales seront présentes.

Le CCW promet un programme riche et varié pour cette première édition. En effet, sont prévus des compétitions et tournois, des conférences et débats académiques, des démonstrations de familiarisation avec ce jeu ainsi que des master classes pour les joueurs confirmés. Tout au long de la semaine, plusieurs sites emblématiques de la ville abriteront les différents évènements programmés, tels que la Bourse de Casablanca, le Complexe Al Amal, la Mahkama du Pacha, le siège de l'Académie Régionale d'Éducation et de Formation (AREF) du Grand Casablanca, l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Casablanca…

Conscientes de leur engagement social, la Bourse de Casablanca et Casablanca Events and Animation sont heureuses de porter cette initiative auprès de leur communauté au vu des nombreux bienfaits de la pratique des Echecs pour le cerveau, pour l’équilibre psychologique ainsi que pour le développement académique, tel que prouvé par différentes études réalisées aussi bien auprès des jeunes que des personnes âgées.

Le CCW ambitionne de dynamiser la ville au rythme de ce sport avec l’implication de plusieurs partenaires, entreprises et parties prenantes de la ville et l’invitation de célébrités internationales des échecs.

C’est ainsi que nous retrouvons:

- Hicham Hamdouchi: grand maître international et légendaire joueur marocain, détenteur de 11 championnats du Maroc, d’un championnat de France et seul joueur arabe et africain à avoir accédé aux 16e de finale d’un championnat du monde...

- Dana Rieznice-Ozala: directeur général de la Fédération Internationale des Echecs (FIDE), Grand Maitre Féminine, Ministre de l’Economie (2014-2016) puis des Finances (2016-2019) de la république de Lettonie...

- Bachar Kouatly: premier vice-président de la FIDE, président de la Fédération Française des Echecs (2016-2020), détenteur d’un titre de champion de France, il est le premier Grand Maître International français de l’ère moderne...

- Loek Van Wely: grand maître international, 8 fois champion national des Pays-Bas, ex Top 10 mondial, il demeure compétitif dans l’élite mondial pendant près de 2 décennies...

- Mohamed Tissir: maître international, originaire de Casablanca, 3 fois champion du Maroc, champion d’Afrique 1999, il dirige aujourd’hui la Bahrain Chess Academy...

- Leontxo Garcia: journaliste espagnol, conseiller éducatif de la FIDE, la personnalité échiquéenne la plus célèbre dans l’ensemble du monde hispanique pour ses contributions exceptionnelles: commissaire du pavillon Espagne à Dubai Expo, et artisan du dispositif éducatif pionnier adopté par le Ministère de l’Education espagnol.