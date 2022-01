© Copyright : DR

Kiosque360. Les éléments du cinquième district de police de Marrakech ont interpellé un escroc en possession de 30 faux passeports, de faux contrats de travail, de cachets fictifs d’entreprises, de chèques falsifiés et d’autres documents. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

La vigilance des éléments du cinquième district de police de Marrakech, qui effectuaient une ronde de routine sur la célèbre place Jamaâ Al Fna, les a conduits à repérer, dans la nuit de mercredi à jeudi, un individu qui tentait de les éviter. Cet affolement a poussé les agents de police à le surveiller de près avant de l’interpeller pour contrôle d’identité.

D’après le quotidien Al Akhbar, qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 22 et 23 janvier, l’individu, âgé de 35 ans, s’est avéré être recherché pour émission de chèques sans provision, faux et usage de faux et escroquerie. La fouille effectuée suite à son arrestation a révélé les éléments de son séjour dans la cité ocre. Les sources du quotidien indiquent que l’homme était en déplacement à Marrakech à la recherche d’autres victimes avec qui il était en contact afin de les escroquer, avant de disparaître dans la nature.



La fouille a permis la saisie de trente faux passeports, de faux contrats de travail, de cachets fictifs d’entreprises, de chèques falsifiés et d’autres documents, notamment de fausses autorisations de quitter le territoire national. Tous ces documents étaient soigneusement rangés dans un luxueux cartable qu’il tenait à la main, ajoutent les sources du quotidien.

Le mis en cause a été ensuite placé en garde à vue en attendant les suites de l’enquête ouverte sous la supervision du procureur général du Roi près la cour d’appel de Marrakech. Cette enquête déterminera le nombre de ses victimes dans les villes où il a frappé et les éventuels complices dans les affaires d’escroquerie qui seront dévoilées.