La plus grande cagnotte de l’histoire du LOTO a été remportée samedi 5 mars 2022, permettant à un heureux gagnant d’empocher le jackpot record de 36.865.383 dirhams, soit plus de 3 milliards de centimes.

C’est à Nador que le joueur a validé le ticket gagnant. Les données personnelles de ce chanceux, dont l’identité ne peut être révélée sans son accord, sont strictement protégées par les dispositions de la loi 09.08.

Depuis l’introduction du jeu en 1978, ce joueur est ainsi le 211e gagnant d’un grand jackpot et le 34e milliardaire en centimes. Le tirage du LOTO offre une chance sur 13.983.816 de gagner le gros lot. Pour ce tirage, 73.532 coupons avec 480.245 grilles ont été joués et la combinaison gagnante était le 06 – 22 – 38 – 43 – 44 – 49, numéro complémentaire 01.

Le LOTO est un jeu de répartition, ce qui signifie que les gains sont répartis parmi les gagnants des différents rangs selon le résultat obtenu.

L’atteinte de ce gain historique constitue une opportunité de rappeler le mécanisme de tirage hautement sécurisé et toutes les mesures prises pour garantir la parfaite intégrité et la totale transparence des opérations.

La Société de gestion de la loterie nationale (SGLN) veille en effet à l’application, dans l’ensemble des processus du jeu LOTO, des strictes exigences édictées par les standards internationaux.

Les tirages ont lieu au siège de la SGLN. Depuis 2019 et l’arrivée de son partenaire technique SISAL, sélectionné sur appel d’offres international, un espace spécialement dédié à cette opération a été aménagé. Celui-ci est équipé de machines de dernière génération et bénéficie des plus hautes normes techniques et de sécurité. Il n’est accessible qu'aux responsables accrédités et aux autorités de contrôle assermentées. L'espace dédié au tirage intègre également plusieurs caméras d’enregistrement permettant de visionner l’opération sous différents angles.

Les machines de loterie fonctionnent sur le principe du prélèvement par gravité, considéré comme le système le plus équitable et le plus sûr pour un tirage 100% aléatoire. La machine dispose d'un tambour avec des palettes tournant dans des directions opposées. Les boules en caoutchouc tombent dans la zone de sélection à partir des tubes transparents situés au-dessus de la machine. Les bras mélangent les boules, puis les boules, au nombre requis, sortent du fond du tambour, une à la fois, et se déplacent à travers un tube transparent pour arriver sur un plateau visible, afin que les observateurs puissent voir les boules à tout moment. Un capteur optique suit chaque boule qui passe, permettant de libérer seulement le nombre exact de boules.

Les machines de tirage et les boules sont régulièrement soumises à des audits et des contrôles techniques périodiques pour garantir l’aléa des résultats.

Les tirages du LOTO sont systématiquement supervisés par une commission de contrôle, présente physiquement sur le site à chaque session, présidée par un représentant du préfet de Police rattaché au lieu du siège social de la SGLN et composée d’un représentant du ministère de la Justice, du contrôleur de la Loterie nationale et d’un représentant de la Société de gestion de la Loterie nationale.

Après chaque tirage du LOTO, chaque lundi, mercredi et samedi, la vidéo enregistrée est diffusée sur les réseaux sociaux de la Loterie nationale.

Les tirages du LOTO sont ouverts à tous les publics qui souhaiteraient assister à n’importe quel tirage. Il leur suffit pour cela de prendre rendez-vous, dans la limite des places disponibles, en contactant la SGLN au 05 22 45 35 85.

Opérant dans un engagement de respect des principes du jeu responsable, la Loterie nationale promeut un modèle de jeu centré sur le plaisir de jouer et apporte soutien et assistance aux joueurs vulnérables. Elle offre également un programme d’accompagnement psychologique gratuit aux gagnants des grands jackpots, effectué par des experts médicaux spécialisés.

Créée en 1972, afin d’unifier les structures déjà existantes et d’encadrer la commercialisation des jeux, la Loterie nationale est une institution à but non lucratif et à vocation sociale et solidaire.

Elle fête cette année ses 50 ans d’existence et d’engagement en faveur du développement de projets économiques et sociaux en soutenant les plus nobles causes. La mission de la Loterie nationale s’articule autour de trois axes et consiste avant tout à redistribuer l’intégralité des revenus en offrant au public un cadre de jeu sécurisé et sous contrôle public tout en veillant au respect des normes de jeu responsable.

Elle a été récompensée par le label RSE de la CGEM et par des certifications internationales de la World Lottery Association (WLA) et de la European Lotteries (EL) pour ses efforts et son engagement en faveur du jeu responsable. Elle bénéficie également des certifications ISO27001 et Security Control Standard (SCS) de la WLA.