La ville de Salé va bénéficier d’un projet d’infrastructures routières qui porte sur l’élargissement, la rénovation et l’équipement de deux grands boulevards.

Le premier projet d’infrastructures routières à Salé part du croisement de la grande base aérienne militaire, où une trémie est en cours de construction pour faciliter la mobilité de cet axe central menant vers l'aéroport et les connexions autoroutières vers Fès et Tanger.

Les travaux sur ce tronçon, qui passe par le complexe de Bank Al-Maghrib et le centre de football Mohammed VI de la Maâmora, prévoient d’élargir cette route à quatre voies jusqu’à la commune d’El Arjat, à 5 km au nord-est de Rabat, par ailleurs réputée pour ses petits restaurants sans prétention qui proposent de la viande grillée.

Le second projet de taille concerne l’élargissement en deux voies et dans chaque sens, de la route menant du pont de chemin de fer du quartier de Bettana jusqu’au complexe artisanal d’El Oulja. Cette route, large et éclairée, longe l'oued Bouregreg jusqu’à la route périphérique venant de Hay Riyad vers les autoroutes de Fès et de Tanger.

Ces grands chantiers, qui vont nécessiter un budget mobilisant plusieurs centaines de millions de dirhams, sont réalisés en partenariat avec la wilaya de Rabat, la préfecture de Salé, le Conseil régional de Rabat et la municipalité de Salé.