Sur les 108 cas de contamination au Covid-19, détectés dans la matinée de ce vendredi 21 août dans une unité industrielle d’Aït Melloul, plus de 30 sont dans un état grave, apprend le correspondant régional de Le360 sur place.

L’état de santé des autres cas est qualifié de «stable».

Dans la matinée de ce vendredi, les autorités locales et sanitaires étaient sur le pied de guerre pour transférer les ouvrières touchées par le virus à l’hôpital provincial d’Inezgane et à l’hôpital régional d’Agadir où elles vont être prises en charge.

Cette unité industrielle dénommée «Nature Growers», et appartenant à un investisseur étranger, emploie entre 200 et 250 salariées, selon les saisons et les besoins en main d’oeuvre. Elle est spécialisée dans le conditionnement des haricots verts et des poivrons.