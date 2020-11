© Copyright : DR

En vue de la campagne de vaccination contre la Covid-19, les autorités vont commencer à établir les listes de personnes devant bénéficier de cette opération, a appris Le360 de source fiable.

"Le recensement, qui commencera dès la semaine prochaine, consistera à inscrire les noms et les tranches d'âges des civils concernées par la vaccination, et dont l'âge varie entre 18 et plus de 60 ans, a indiqué notre source, précisant que l'opération de recensement aura lieu à travers les arrondissements et autres établissements relevant du ministère de l'Intérieur de même que les centres médicaux de proximité.

Des équipes mobiles se déplaceront aussi pour inscrire les citoyens notamment dans les universités, les centres de formation, les usines…

En ce qui concerne la catégorie des personnels prioritaires, comme les staffs de la santé, les militaires, les policiers, les gendarmes, les forces auxiliaires, les enseignants et les membres de la Protection civile, leurs listes nominatives sont déjà établies par leurs administrations respectives.

Il faut signaler que la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 compte une première étape liée d'abord au recensement des personnes éligibles à cette opération.

Selon le ministre de la Santé Khalid Aït Taleb, la campagne de vaccination pourrait démarrer vers la mi-décembre pour toucher 80% de la population (soit 25 millions d'habitants). Le Maroc a préparé 2.888 centres de vaccination anti-Covid.