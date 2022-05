© Copyright : Mhand Oubarka / Le360

Les forces de sécurité d'Inezgane poursuivent leurs opérations dans divers quartiers de la ville et de sa banlieue pour garantir la sécurité des habitants. Plusieurs arrestations ont été effectuées. Reportage.

Abdelouahed Al Harda, responsable et coordinateur de la cellule de gestion de crise du district de sécurité d’Inezgane, a expliqué dans une déclaration pour Le360 que «les opérations sécuritaires menées actuellement dans la ville s'inscrivent dans le cadre de la stratégie adoptée par la Direction générale de la sûreté nationale, visant à améliorer les services rendus aux citoyens, afin d'assurer la sécurité et la sûreté du policier et du citoyen».

Le responsable a ajouté que «les campagnes sécuritaires organisées commencent par le processus d'appel au niveau de chaque arrondissement de police, dans lequel un ensemble d'instructions et les zones d'intervention sont définies, qu'il s'agisse de patrouilles fixes ou mobiles ou d'équipes qui mèneront des campagnes dans divers quartiers de la ville».

Pour sa part, Karouni Rahali, chef du troisième district de la région de sécurité d’Inezgane, a déclaré que cette vaste opération sécuritaire est menée sur instruction du Wali d'Agadir, avec la participation de divers éléments de la police, dont ceux de la police judiciaire.

Les opérations sécuritaires menées à Inezgane ont été bien accueillies par les habitants, qui ont salué les efforts déployés pour assurer la sécurité, maintenir l'ordre public, et lutter contre tous les types de crimes qui menacent la stabilité et la sécurité du citoyen.

Il est à noter que la Direction générale de la sûreté nationale poursuit ses efforts pour moderniser et développer les méthodes d'intervention sécuritaire, et fournit tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des résidents de la ville.