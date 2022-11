© Copyright : DR

Kiosque360. Les mafias de l’immigration clandestine s’activent sur les réseaux sociaux pour recruter les candidats désireux d’entrer dans les présides occupés de Sebta et Melilia. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Les mafias de l’immigration clandestine et de la traite des êtres humains s’activent sur les réseaux sociaux pour annoncer des opérations imminentes visant à prendre d’assaut les postes-frontières de Sebta et de Melilia. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 3 novembre, que ces mafias dirigés par des Libyens, Soudanais et Marocains utilisent Facebook, WhatsApp et même Tik Tok et concentrent toutes leurs publications sur les zones situées près des deux présides occupés. Ces réseaux qui visent particulièrement les immigrés illégaux dans la région du Sud du grand Sahara sont suivis par plus de 100.000 internautes sur Facebook.

Les activités quotidiennes sur ces plateformes sont destinées à des candidats à l’immigration dans des pays comme le Soudan, Mali, Tchad, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry et Burkina Faso. Des dizaines de migrants clandestins prétendent, à travers ces publications, qu’ils se trouvent près de la localité de Belyounech située dans la périphérie de Fnideq et s’apprêtent à se diriger vers Sebta. Les informations publiées sur les réseaux sociaux sont accompagnées de vidéos qui montrent le point où se trouvent les candidats à l’immigration et les chemins qu’ils doivent prendre pour éviter les contrôles en progressant vers le poste frontalier de Sebta.

Al Ahdath Al Maghribia souligne que les services de sécurité espagnols (FCSE) enquêtent actuellement sur la manière avec laquelle ces migrants illégaux sont arrivés à publier, via les réseaux sociaux, des données précises pour accéder illégalement au préside occupé de Sebta. Le compte «comment arriver à Sebta d’une façon illégale», publié sur Tik Tok, attire de nombreux internautes car il informe les candidats à l’immigration sur les lieux et les dates de rassemblements. Les mafias de l’immigration essayent de rassembler le plus grand nombre possible de migrants dans des opérations communes afin de leur soutirer le maximum d’argent.

Cette effervescence à travers les réseaux sociaux s’explique par le transfert, récemment, de 800 migrants illégaux de la ville de Melilia vers l’Espagne. Une opération qui a encouragé les mafias de l’immigration clandestine à s’activer sur la toile pour attirer les candidats désireux de rejoindre l’autre côté de la rive. Un rapport des services de renseignement espagnols souligne qu’à chaque fois que l’on annonce que le centre d’accueil des migrants de Melilia est vide la tension monte aux frontières de la ville occupée.