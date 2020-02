© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. Une jeune fille, membre d’une association pour handicapés à Salé, a été victime d'un viol. Son bourreau, le directeur de l’association, a écopé de dix ans de prison.

La Chambre criminelle de la Cour d’appel de Rabat a condamné le directeur d’une association pour enfants à besoins spécifiques à dix ans de prison. L'homme est accusé d'avoir violé une jeune handicapée mentale, nous apprend le quotidien arabophone Al Akhbar dans sa livraison de ce mardi 18 février.

La victime, qui se rendait régulièrement dans l’établissement pour prendre part aux activités organisées par l’ONG et bénéficier d'un soutien psychologique a d’abord été harcelée sexuellement par le quinquagénaire. Ce dernier, raconte le média casablancais, lui envoyait des photos de ses parties intimes et des vidéos à caractère sexuel sur le réseau social Whatsapp.

Voyant que la jeune fille n’avait pas avisé ses parents, il a décidé de passer à l’acte et d’abuser d’elle sexuellement. Ce viol s’est soldé par la perte de virginité de la mineure.

Al Akhbar ajoute que le directeur de l’association a été interpellé par les éléments de la police judiciaire de Salé suite à une plainte déposée par la mère de la victime. Devant le juge, le mis en cause a nié le viol et affirmé que la jeune fille avait joué de sa beauté pour le séduire. Il a avoué être tombé amoureux d’elle et déclaré qu’il comptait l’épouser.

La victime, accompagnée de sa mère, a pris la parole et raconté les détails de son viol au juge, qui a décidé d’inculper le directeur de l’ONG pour agression sexuelle sur mineure ayant entraîné la perte de virginité et de le condamner à dix ans de prison ferme.