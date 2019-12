© Copyright : DR

Pour la troisième année consécutive, la ville d'Ifrane abrite à partir de ce samedi 21 décembre son université d'hiver avec la participation d'une centaine de jeunes Marocains, venus des quatre coins du monde.

La ministre chargée des Marocains résidant à l'Etranger (MRE), Nezha El Ouafi, donnera le coup d'envoi de cette université d'hiver prévue durant deux jours sous le signe du "Vivre-ensemble". La rencontre verra la participation également d'Amine Bensaid, président de l'Université Al Akhawayn d'Ifrane et d'Ahmed Abbadi, secrétaire général de la Ligue Mohammadia des oulémas. Ce dernier animera une conférence sur le thème "L'Identité marocaine dans notre contexte mondialisé: Exigences pour la résilience et conditions de développement".

La première cause nationale, le Sahara, sera fortement présente avec une conférence animée par Amine Chabi, haut cadre au ministère des Affaires étrangères.

Le volet économique n'a pas été occulté puisque le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès, Abdelghani Bouayad, animera une table ronde sur la situation économique du pays et les perspectives de son développement. Cette 3ème édition de l'Université d'hiver des jeunes marocains du monde insistera sur de forts messages à savoir " les principes de citoyenneté et les valeurs civilisationnelles marocaines basées sur la paix, la tolérance et le respect de l’autre".