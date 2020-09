© Copyright : DR

Le ministère de la Santé vient d'annoncer la mise sur le marché d'un médicament générique du Plaquénil. Fabriqué au Maroc et composé de la molécule d'hydroxychloroquine, ce médicament est prescrit aux patients atteints du Covid-19.

Le médicament générique marocain du Plaquenil a obtenu son Autorisation de mise sur le marché (AMM). L'Advaquenil, tel est le nom de ce médicament, en est, en ce moment, à l'étape de la fixation des prix de la part d'une commission de la direction du médicament au ministère de la Santé.



D'après de premiers éléments d'information obtenus par Le360, ce médicament générique est fabriqué par le laboratoire marocain Lapropharm, cédé en 2011 au Jordanien Hikma.



Les pharmaciens du Maroc ont aujourd'hui hâte de pouvoir vendre ce médicament, qui fait partie du protocole thérapeutique médicamenteux du Covid-19 depuis le début de l'épidémie au Maroc, en mars 2020.



Le Plaquenil, médicament contenant de l'hydroxychloroquine, était importé et tout le stock avait été réquisitionné par le ministère de la Santé et mis à la disposition des pharmacies publiques, situées dans tous les hôpitaux du Maroc.



Au début de l'épidémie, la prise en charge des malades se faisait uniquement en milieu hospitalier, et pour s'assurer de la disponibilité régulière et continue de ce médicament, la commission scientifique en charge de la veille de l'épidémie du Covid-19 a décidé de confier tout le stock existant et à venir d'hydroxychoroquine et de chloroquine au ministère de la Santé.



Les patients du Covid-19 traités à domicile étaient donc obligés de se rendre à la pharmacie de l'hôpital pour se procurer éventuellement de l'hydroxychloroquine. Les pharmaciens avaient alors fait une demande au ministère de la Santé pour avoir l'autorisation d'en vendre dans leur officine, à condition d'en assurer le suivi, quitte à rationner les commandes, confirme Oualid Amri, vice-président de la fédération nationale des syndicats des pharmaciens.



Aujourd'hui, une question cruciale se pose: avec le traitement à domicile administré à certains patients atteints de Covid-19, l'hydroxychloroquine et la chloroquine seront-ils remis dans le circuit de distribution des pharmacies?

Une fois que le prix de l'Advaquenil sera fixé, ce générique marocain sera vendu dans les pharmacies?

"Pour l'instant, nous en sommes à l'étape de la fixation des prix. Une fois que celui-ci sera apposé, c'est à la commission scientifique de décider de la remise sur le marché privé ou non de tous les médicaments existants qui contiennent de la chroloquine ou de l'hydroxychloroquine, les deux font partie du protocole", explique Bouchra Medah, directrice du médicament au ministère de la Santé, contactée par Le360.

L'Advaquénil est aujourd'hui déjà administré dans le circuit hospitalier, sans que le prix défini par le ministère de la Santé n'y soit mentionné.

La directrice du médicament au ministère de la Santé nous affirme qu'un autre laboratoire pharmaceutique marocain a pris l'initiative de fabriquer un autre médicament générique du Plaquenil. Le projet est en cours, et son autorisation de mise sur le marché ne devrait pas tarder à lui être octroyée.