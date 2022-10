© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360

VidéoL’Université Euromed de Fès (UEMF) a accueilli, mercredi 12 octobre 2022, Hicham El Guerrouj, l'homme le plus rapide au monde sur 1.500 mètres. Invité spécial du cycle de conférences UEMF, le champion olympique a donné une conférence autour de son parcours très inspirant pour les jeunes.

Invité spécial du cycle de conférences UEMF, Hicham El Guerrouj a donné une conférence autour de sa carrière, jonchée d’obstacles, d’incertitudes et de défis, mais également un exemple en matière d’endurance, d’abnégation et de volonté hors du commun. C’est dans un amphithéâtre archicomble et en présence de plusieurs étudiants, professeurs et responsables que le champion olympique a exprimé sa joie et sa fierté de partager son expérience avec les étudiants de l’Université Euromed de Fès.

Cette conférence a connu des moments chargés en émotion suite à la diffusion d’un reportage qui résume le parcours légendaire de l’athlète. Ces images très émouvantes ont permis à l’audience de revivre les faits marquants d’une carrière exceptionnelle emplie de difficultés, mais aussi de succès multiples, de joie et d’attachement à la mère patrie.

Lors de cette conférence, la légende du demi-fond a parlé, à cœur ouvert, de sa source d’inspiration et de sa grande motivation qui lui ont permis de surmonter toutes les complexités et de transformer les obstacles en tremplin et en pont vers la réussite.

«Tout est possible lorsqu’on y croit et qu'on travaille ardemment pour atteindre son objectif. L’amour du pays et de notre Grand Roi, la volonté et la foi m’ont donné la force des titans pour affronter les défis et donner le meilleur de moi-même», a expliqué Hicham El Guerrouj en répondant à une des nombreuses questions posées par les étudiants.

L'athlète a également eu un échange mémorable avec le public qui a saisi cette occasion pour l’interroger, avec beaucoup d’empressements, sur les moments forts et les évènements qui ont le plus marqué sa carrière de champion. Lors de cette séance de questions, l’audience a témoigné de son appréciation et de son admiration pour le parcours légendaire du grand athlète, qui a marqué l’esprit de tous les Marocains ainsi que l’histoire de l’athlétisme mondial.

Hicham El Guerrouj s’est réjoui de cette visite et a déclaré qu’il était impressionné par l’infrastructure de l’Université, par ses valeurs et la qualité des échanges avec les étudiants et les professeurs.