Dans ce nouvel épisode de votre émission «Healthy Ramadan», la psychiatre et addictologue Selma Rachidi établit une liste de conseils à suivre pour les fumeurs désireux de mettre un terme à leur dépendance au tabac.

Plusieurs fumeurs sont portés par le désir de mettre un terme à leur dépendance au tabac, surtout pendant cette période de jeûne. Ils déploient d’énormes efforts pour vaincre la nicotine, en espérant aboutir au but estimé. Certains réussissent, alors que d'autres échouent.

En effet, jeûner tout au long de ce mois sacré et pendant des journées assez longues, constitue pour les fumeurs une réelle opportunité d'abandonner à jamais la cigarette. Toutefois, il arrive que ces personnes qui jeûnent soit plus stressées et plus vite irritées.

Selma Rachidi, dans ce nouvel épisode de l’émission «Healthy Ramadan», établit une liste de conseils à suivre pour faciliter ce processus de sevrage tabagique.

«Il n’existe pas un protocole standard à respecter pour arrêter la cigarette, parce que la dépendance au tabac diffère d’une personne à une autre. Toutefois, pour réussir, il faut se munir d’une bonne et solide volonté, c’est la clé de la réussite», précise-t-elle d'emblée.

De ce fait, elle recommande «si besoin, un accompagnement aux fumeurs après de spécialistes en la matière» et conseille également «de boire beaucoup d’eau pendant la rupture du jeûne, pratiquer des activités de distraction, remplacer cette habitude de fumer par d’autres plus saines, telles que la marche ou le sport, et la consommation de fruits. «Eviter les espaces fumeurs est fortement souhaité pendant cette période de sevrage», explique-t-elle aussi.

Tous ces efforts consentis durant le mois de ramadan permettront aux fumeurs d’arrêter la cigarette. Mais il est important de persévérer dans ces efforts, pour ne pas retomber dans la dépendance.