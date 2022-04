© Copyright : khalil Essalak / Le360

Dans ce nouvel épisode de votre émission «Healthy Ramadan», la psychiatre et addictologue, Selma Rachidi, révèle la nature des troubles psychiques qui auraient tendance à apparaître ou à s’intensifier pendant le mois sacré du ramadan, et quelques conseils pour les surmonter durant cette période.

Les changements des habitudes pendant le mois de ramadan exposent les jeûneurs à différents risques, allant de la mauvaise humeur jusqu’à l’irritabilité en passant par le manque de concentration. D’autres, quant à eux, atteints de troubles de la santé mentale nécessitent une surveillance étroite durant cette période.

C’est ce que nous confirme la psychiatre et addictologue, Selma Rachidi, qui revient sur les symptômes de quelques troubles et les moyens pour les surmonter durant le ramadan.

«Le trouble mental est un état de santé qui se définit par des changements qui affectent la pensée, l’humeur ou le comportement d’une personne, ce qui perturbe son fonctionnement et entraîne de la détresse», explique-t-elle d’emblée.

En effet, ce mois sacré reste une période propice à l’apparition de troubles psychiques chez les personnes prédisposées, tandis que d’autres verront simplement leurs réactions et leur niveau d’irritabilité s’intensifier durant les heures de jeûne.

«Le rôle du médecin traitant est donc très important dans le diagnostic de la maladie ou du trouble. Il doit être apte à identifier les premiers signes et symptômes pour prescrire le bon traitement à suivre», précise l’experte.

Quant aux personnes présentant des dépendances envers certaines substances, il arrive qu'elles soient plus stressées et plus vite irritées pendant la journée. La psychiatre recommande fortement «de se munir de beaucoup de volonté et de force pour surmonter les épisodes de manque, et de consulter, si besoin, un spécialiste en la matière pour un accompagnement».