Kiosque360. Le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi, a indiqué que les travaux préliminaires ont été achevés dans la perspective de réaliser un recensement général de la population en 2024. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, a déclaré que ses services ont effectué les travaux préliminaires à un recensement général de la population et de l’habitat en 2024.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week end (20 et 21 novembre) que Lahlimi a indiqué que son institution a utilisé des technologies modernes pour collecter les données via un système informatique intégré. Lors de son intervention devant la commission des Finances à la chambre des représentants, Lahlimi a souligné qu’il se servirait de satellites nouvellement mis en service et dotés de haute précision pour réaliser ce recensement.

Le HCP, précise-t-il, va utiliser le système de positionnement mondial (GPS) pour connecter les unités de cartographie avec les zones de recensement, les sites de données, les lieux de résidence et les locaux professionnels. Les travaux préliminaires, ajoute le même intervenant, constituent une pierre angulaire pour la réussite de tout travail précis de recensement. C’est ainsi, précise Lahlimi, qu’il a été procédé au morcellement du territoire national en zones géographiques minutieusement délimitées.

Le quotidien Assabah rapporte que le haut-commissaire au plan a souligné que des cartes ont été adoptées pour permettre aux chercheurs d’accomplir leur mission. Il sera procédé, en outre, ajoute Lahlimi, à l’acquisition de serveurs centraux ainsi que des programmes informatiques y afférents.

Répondant à une question sur la guerre des chiffres entre le HCP et les autres institutions comme le gouvernement, Bank Al-Maghrib et la Banque mondiale, Lahlimi a souligné que la discordance dans les données est normale et qu’elle se produit partout dans le monde. Ce faisant, a-t-il ajouté, il ne s’immisce pas dans les affaires du gouvernement, ni ne cherche à narguer les ministres car il considère que les données du HCP sont crédibles.

D’ailleurs, poursuit-il, Bank Al-Maghrib s’appuie sur ces données et celles d’autres institutions internationales pour élaborer ses prévisions parce que, dit-il, le HCP produit des statistiques précises qui sont conformes aux normes internationales.

Lahlimi a, par ailleurs, souligné que la pandémie de Covid-19 a eu des répercussions négatives sur l’économie nationale, notamment sur les PME. Il faut donc aider ces entreprises sinistrées au lieu d’élaborer un programme global pour toutes les sociétés en activant la réforme fiscale à travers l’élargissement de l’assiette dans le but d’augmenter les recettes de la Trésorerie générale (TGR), conclut le haut-commissaire au plan.