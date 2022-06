© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

Des consultations élargies pour améliorer la qualité de l’école publique ont été lancées, la semaine dernière, dans les établissements scolaires de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Guelmim-Oued Noun.

Trouver des suggestions et des solutions pour résoudre les problèmes dans les établissements scolaires: c'est tout l'objet des concertations actuellement menées par les cadres de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Guelmim-Oued Noun. Y participent tous les acteurs du système éducatif, dont des élèves et des enseignants, afin de mieux connaître leur perception d'une école modèle.

Interrogé par Le360, le directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Guelmim-Oued Noun, Moulay Abdelati El Asfar, a indiqué que ces concertations avaient pour objectif de recueillir les avis et suggestions des écoles et des enseignants sur les moyens de parvenir à une école qui répond à leurs attentes et aspirations, afin d'enrichir la feuille de route de la réforme du système de l'éducation nationale pour la période 2022-2026.

Moulay Abdelati El Asfar a, par ailleurs, relevé que cet événement a été précédé par des rencontres ouvertes, sous le signe «Imagination créative», qui ont été organisées, il y a deux semaines. L'initiative a permis aux élèves, tous cycles confondus, de s’exprimer par les différents moyens et partager leurs points de vue sur l’école publique de leurs rêves.

Les élèves ayant pris part à ces consultations ont salué cette initiative et ont exprimé leurs attentes par rapport à une école publique, qui doit selon eux prendre en considération leur intérêt supérieur.