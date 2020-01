© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de l’Intérieur a distribué 150 téléphones satellitaires dans des douars menacés d’isolement pendant la saison hivernale. Un plan national veille à l’hébergement des sans-abri, à l’approvisionnement en bois de chauffage et à la mobilisation des unités médicales ambulantes.

Le ministère de l’Intérieur a procédé à la distribution de téléphones satellitaires dans plusieurs douars menacés d’isolement par les chutes de neige et connaissant des problèmes de communication. Répondant à une question de la CDT sur la vague de froid qui isole les régions difficiles d’accès, le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, a déclaré que son département avait distribué des téléphones satellitaires dans tous les douars concernés, afin d’assurer un contact permanent avec les habitants. Lors de son intervention à la Chambre des Conseillers, mardi dernier, le ministre délégué a précisé que 150 téléphones satellitaires avaient été distribués dans ces localités. Il a par ailleurs fait observer qu’il n’existait plus aujourd’hui, au Maroc, d’isolement territorial ou téléphonique.



Boutayeb a de même souligné, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 30 janvier, que le Maroc disposait, depuis dix ans, d’un plan national de lutte contre le froid. Un plan actualisé et amélioré chaque année, précise-t-il. Et le ministre de souligner qu’une commission nationale veille 24h/24 à fournir les services nécessaires aux citoyens habitant dans ces zones difficiles. Cette commission, ajoute Boutayeb, a recensé, au début de la saison hivernale actuelle, 1.753 douars, répartis sur 32 communes dans 27 provinces, susceptibles d'affronter des problèmes dus aux difficultés d’accès.

Ladite commission, poursuit le ministre délégué, veille à garantir à la population un approvisionnement normal en produits de base et effectue un recensement des femmes enceintes pour anticiper toute opération d’accouchement. Les mesures prises, souligne le même intervenant, concernent aussi la prise en charge des sans-abri. Aujourd’hui, ajoute-t-il, 1.570 personnes sont hébergées, alors que leur nombre frisait les 3.000 au début de la campagne nationale. L’opération de soutien à la population menacée d’isolement à cause de la neige comprend la distribution de bois de chauffage et la mobilisation de plus de 500 unités médicales ambulantes, de dizaines de cadres médicaux et paramédicaux, ainsi que de 1.480 engins de déneigement, précise encore le ministre délégué.