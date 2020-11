Grand Casablanca: prolongation des mesures restrictives de quatre semaines

Les forces de l'ordre à l'oeuvre nuit et jour pour faire respecter l'état d'urgence sanitaire au Maroc.

Le gouvernement a décidé de prolonger pour quatre semaines les mesures préventives en vigueur au niveau du Grand Casablanca (préfectures de Casablanca et de Mohammedia et provinces de Nouaceur et Mediouna) et des provinces de Berrechid et Benslimane à compter du dimanche 22 novembre à 21h00.