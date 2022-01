La généralisation de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) se poursuit et c’est au tour des agriculteurs d’en bénéficier.

Après l’adoption du décret leur permettant de bénéficier de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), quelque 1,6 million d’agriculteurs, ainsi que leurs ayants droit, peuvent enfin avoir accès à la couverture médicale.

La généralisation de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) se poursuit et c’est au tour des agriculteurs d’en bénéficier. Approchés par Le360, des agriculteurs se trouvant aux environs de Berrechid ont salué cette initiative, qui va leur permettre de bénéficier de la couverture sociale, avec les mêmes prestations de soins dont tirent profit les salariés du secteur privé.

«C’est une bonne nouvelle. Mais, il nous faut plus d’informations pour mieux comprendre comment nous inscrire et faire inscrire nos collaborateurs, qui travaillent souvent à titre temporaire», a déclaré un agriculteur, tout en rappelant que l’Assurance maladie obligatoire va lui garantir, ainsi qu'aux membres de sa famille à charge, la couverture des risques et frais de soins de santé inhérents à des maladies ou à des accidents.

«Je salue cette initiative. Mais, je ne sais pas qui va nous inscrire. Nous travaillons à titre temporaire. Nous aimerions bien profiter nous aussi de cette assurance qui va nous donner droit au remboursement et éventuellement à la prise en charge directe des frais de soins», a ajouté un autre agriculteur.

A titre de rappel, le gouvernement a retenu un revenu forfaitaire entre 0,65 et 6 fois la valeur du SMIG. Ce revenu est déterminé, selon plusieurs critères, notamment la nature de la terre agricole, sa superficie et la spécificité des cultures.