Kiosque360. Après avoir été condamnés à diverses sentences en première instance, huit accusés risquent désormais la peine capitale pour leur implication dans la fusillade qui a secoué la ville ocre en novembre 2017. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le dossier de la fusillade du Café «La Crème» à Marrakech n'est pas encore clos. Le ministère public vient de solliciter la peine capitale à l’encontre de huit suspects poursuivis dans le cadre de cette affaire, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son numéro du lundi 21 mars. D’après le journal, cette demande est motivée par le fait que les huit personnes concernées avaient clairement connaissance de l’opération qui a coûté la vie à un jeune étudiant en médecine, touché par erreur.

Pour rappel, la fusillade avait eu lieu en plein Marrakech en novembre 2017. Des tueurs à gages avaient ouvert le feu sur le dit café, espérant atteindre leur cible qui n’était autre que le propriétaire. Finalement, c’est un jeune homme qui avait eu le malheur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment qui a reçu les douze balles destinées à la vraie cible, tandis que deux autres personnes ont été également blessées.

Selon la publication, la peine capitale est requise contre les deux tueurs à gages, tous deux de nationalité hollandaises. C’est d’ailleurs le jugement qui avait été prononcé à leur encontre en première instance, la Cour les ayant jugés coupables de meurtre prémédité, ainsi que de plusieurs autres crimes et délits liés à la fusillade. Vu qu’ils sont considérés comme les exécuteurs de l’opération, ils se retrouvent encore en tête de la liste des personnes contre qui le ministère public requiert de nouveau la peine capitale. A eux, s’ajoute le propriétaire du café La Crème, condamné initialement à 15 ans de prison ferme pour constitution de bande de malfaiteurs et détention d’armes, entre autres chefs d’accusation.

Toujours selon Al Ahdath Al Maghribia, la liste inclut également cinq autres personnes condamnées en première instance à 20 années de prison chacune. Il s’agit d’abord d’un jeune homme de 34 ans reconnu coupable de complicité de meurtre. Il avait également connaissance de l'opération et, pour cela, il risque désormais la peine de mort. A lui, s’ajoute une autre personne âgée de 36 ans qui, en plus de s'être rendue complice de meurtre, avait également participé à la dissimulation de preuves en lien avec la fusillade. Il en est de même pour un autre accusé de 44 ans qui, en plus des crimes pour lesquels sont poursuivies les autres personnes, est accusé de trafic de drogue.

Par ailleurs, la liste des personnes contre qui la peine capitale est requise inclut un jeune homme de 26 ans seulement, étudiant au moment des faits à la faculté de droit de Marrakech. Il aurait joué l’intermédiaire avec les criminels pour la location d’appartements et de véhicules. Il est également poursuivi pour complicité de meurtre.