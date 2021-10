© Copyright : DR

Par décision du ministère français de la Santé, le Maroc ne figure plus dans la liste rouge des pays à forte circulation du virus. Dans un arrêté publié hier, vendredi 8 octobre 2021, le gouvernement français a décidé de modifier le classement sanitaire du Maroc, désormais dans la zone "orange".

L'arrêté publié hier, vendredi 8 octobre, dans le Journal officiel de la République française, vient modifier celui du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation du coronavirus, et dans lequel le Maroc avait été placé sur la liste rouge des pays "à risque" pour la France.

La décision de modifier le classement sanitaire du Maroc, en l'intégrant dans la zone "orange", intervient suite à une nette amélioration de la situation épidémiologique dans le pays, où la circulation active du virus n'est plus conséquente sur la diffusion de variants préoccupants, tels que le variant Delta.

De ce fait, l'arrêté, datant d'hier, retire le Maroc de cette liste de pays "à risque", avec quatre autres pays: l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Colombie et la Tunisie.

Les conditions d'accès au territoire français, pour les Marocains et résidents étrangers au Maroc sont donc désormais celles qui s'appliquent pour les pays de la zone orange.

Ainsi toute personne vaccinée (avec un des vaccins acceptés par la France: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield, Johnson & Johnson) en provenance du Maroc, peut accéder au territoire français sans aucune restriction. Les personnes considérées comme non-vaccinées doivent, en revanche, justifier d'un motif impérieux pour se rendre dans ce pays.

S'agissant des mesures de contrôle sanitaire, tout individu vacciné doit justifier d'un pass sanitaire et d'une déclaration sur l'honneur attestant de l'absence de symptômes du Covid-19 comme de cas contact avec un cas testé positif.

Tout voyageur considéré comme non vacciné est dans l'obligation de produire à la compagnie de transport et aux autorités un test PCR datant de moins de 72 heures avant le départ, ou un test antigénique négatif effectué dans les 48 heures précédant leur embarquement.

Par exemple, pour le Royaume-Uni classé dans la liste "orange", mais faisant l’objet de mesures spécifiques, une obligation de test de moins de 24 heures pour les personnes non vaccinées a été ajoutée. Il est important de noter que c'est le départ du premier vol qui est pris en compte en cas de voyage avec correspondance.

D'ailleurs, selon le pays de provenance (orange ou rouge), l'entrant sera soumis, à son arrivée, à un dépistage, pour lequel il faudra avoir rempli le formulaire en ligne afin de faciliter les procédures. Le voyageur devra également présenter des déclarations sur l'honneur d'absence de symptômes du Covid-19, et de cas contact avec un cas testé positif au virus. Il devra également se soumettre à un dépistage, réalisé à son arrivée en France, et respecter une quarantaine de 7 jours (au lieu de 10 pour les pays de la zone rouge) sous la surveillance des autorités et enfin procéder à un test PCR à l'issue de cet isolement.

La France avait adopté, le 9 juin dernier, une classification des pays, définie sur la base de leurs indicateurs sanitaires. Les pays faisant partie de la "liste rouge" se caractérisent par une circulation active du virus sur leur territoire, avec la présence de variants du SARS-CoV-2 préoccupants.

Ceux de la liste "orange" présentent une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, sans la diffusion de variants préoccupants.

Enfin, dans les pays et territoires de la liste dite "verte", aucune circulation active du virus n’est observée et aucun variant préoccupant n’est recensé.