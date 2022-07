© Copyright : JACK GUEZ / AFP

La plateforme numérique de BSR Global, dédiée aux visiteurs marocains souhaitant se rendre en Israël, a été récemment mise en ligne. Elle fournit toutes les informations sur la procédure de demande du visa, notamment les documents requis, les formulaires et le suivi des demandes déposées. Les détails.

La nouvelle plateforme du Centre de traitement des visas d’Israël, permettant de fournir des services d'assistance administrative aux demandeurs de ce document, a été récemment mise en ligne.

Un formulaire électronique est donc mis à disposition des demandeurs de visas, lesquels sont octroyés selon trois catégories (A2 pour les études, B2 pour les affaires, les réunions, les conférences ou pour des visites pour raison médicale, et B2 pour le tourisme).

Selon cette plateforme, tous les demandeurs de visa doivent présenter le formulaire de demande, rempli en ligne, deux photos et un passeport dont la durée de validité devra être d'au moins 6 mois (recommandé 9 mois) et ayant au moins 2 pages vierges. Ils doivent également fournir tous les passeports détenus, les 3 derniers relevés bancaires (cachetés) et un certificat de vaccination (les 2 doses ou 3 doses) effectué au cours des 6 derniers mois.

Ils doivent aussi soumettre une assurance maladie, une preuve de propriété ou un contrat de location et des factures d’électricité ou d’eau. Une preuve d’hébergement en Israël (pour la durée du séjour) et un billet de voyage/réservation (aller-retour pour B2) sont également requis.

Quant aux étudiants, ils doivent joindre à leur dossier d’autres documents, notamment un bon d’études, un certificat prouvant que le demandeur a terminé l’année scolaire précédente en Israël, une preuve de capacité à financer les études et un document indiquant la date d’obtention du diplôme pour l’année en cours. Il faut aussi payer une taxe de 52 dollars (à l’arrivée à l’ambassade).

Frais de visa: 480 dirhams, frais de service: 300 dirhams.

S’agissant du visa B2 pour les affaires, chaque demandeur doit présenter, outre les documents mentionnés auparavant, s’il est propriétaire d’une entreprise, un certificat d’enregistrement de la société, dans lequel son nom apparaît en tant que propriétaire. S’il est un employé de l’entreprise, il est tenu de fournir une lettre officielle valide de son employeur en anglais, indiquant sa position dans l’entreprise et son salaire et expliquant le but de sa visite.

Le demandeur doit aussi présenter une invitation officielle de la société israélienne, comprenant le nom et le logo de cette dernière, le nom de la personne invitée, les détails de la mission, la durée du séjour, le lieu de résidence et les données personnelles de l’invité (numéro d’identification personnel, numéro de téléphone de l’entreprise, numéro de téléphone portable et signature).

Pour ceux souhaitant obtenir un visa pour un traitement médical, ils sont tenus de joindre à leur dossier une invitation officielle de l’hôpital avec les dates du traitement, des rapports d’un médecin marocain et le lieu de résidence en Israël (adresse complète et numéro de téléphone).

Frais de visa: 260 dirhams, frais de service: 300 dirhams.

Ceux souhaitant partir en Israël pour du tourisme doivent joindre à leur dossier une lettre d’invitation avec les coordonnées de la personne qui invite (lieu de résidence en Israël, adresse complète et numéro de téléphone) et une copie de son identité, ou une réservation d’hôtel en Israël, y compris le nom de l’hôtel, la ville, le numéro de téléphone et le numéro de réservation.

Les enfants de moins de 18 ans doivent avoir la permission des parents (sans objection) de la police (original) et le certificat de naissance. Dans le cas où l’un des parents n’est pas dans le pays, il/elle doit se rendre à l’ambassade du Maroc dans le pays étranger pour émettre aucune objection de voyage.

Frais de visa: 260 dirhams, frais de service: 300 dirhams.

A noter que les frais de visa sont applicables en dirham marocain, selon le taux de change en vigueur de l'ambassade. Ils sont payables en espèces au centre de demande de visa d'Israël.

Selon ​​Israelvisamorocco, le délai de traitement pour toutes les catégories sera d’au moins 30 à 45 jours ouvrables (à l’exclusion du jour de la soumission de la demande auprès des services de visa d’Israël).

Les candidats peuvent suivre instantanément le statut de leur candidature. Il ne sera pas nécessaire de faire un suivi auprès de l'ambassade/du consulat ou de la ligne d'assistance du centre de demande de visa d'Israël pour déterminer quand le passeport sera rendu.