Formation Digital Smile Design: DSD Residency 1, pour la première fois au Maroc et en Afrique du Nord

Après Miami et Madrid, Casablanca accueillera la prestigieuse formation DSD Residency 1 les 17, 18 et 19 mars 2022, organisée par Digital Smile Design (DSD) du célèbre dentiste et prothésiste brésilien, le docteur Christian Coachman, en collaboration avec Art’s academy.

Trois jours de formation intensive seront menés par le fondateur de Digital Smile Design, le célèbre dentiste et prothésiste brésilien, le docteur Christian Coachman, dont l’objectif sera d’intégrer l’analyse DSD dans la pratique quotidienne des médecins dentistes, tout en leur permettant d’exploiter au maximum cet outil de communication qui saura compléter leurs outils de diagnostic classiques, optimiser et rationaliser leurs plans de traitement. En effet, le Digital Smile Design est un concept développé dans les années 2000, qui s’est rapidement démocratisé à travers le monde ces dernières années. Principalement conçu afin de lier la situation initiale du patient au résultat final de la réhabilitation, le Digital Smile Design est considéré actuellement comme l’outil numérique le plus révolutionnaire en matière de diagnostic, de prévisualisation et de conception du sourire. Art’s Clinic à Casablanca: comment les innovations technologiques et le digital révolutionnent la dentisterie Les intérêts du Digital Smile Design sont alors multiples. - Harmoniser le sourire du patient avec l’ensemble de son visage, car le résultat obtenu tient compte d’un ensemble de proportions et d’interactions entre les différents éléments du visage et du sourire du patient. - Optimiser la communication au sein de l’équipe pluridisciplinaire, car les différentes spécialités (orthodontie, implantologie, réhabilitation prothétique, parodontie...) peuvent communiquer entre elles sur la base de la même planification du résultat final, mais également avec leur prothésiste dentaire. - Communiquer avec le patient, car ce dernier peut avoir un aperçu du résultat final, y apporter d’éventuelles modifications avant même de commencer. - Amélioration de la planification et de la mise en place du plan de traitement pour un renforcement de la prédictibilité du résultat final grâce à la dentisterie guidée. Vidéo. Art's Clinic: une clinique moderne, un équipement dernier cri Ceci étant, il convient de souligner que DSD n’a pas pour objectif de standardiser les sourires, mais au contraire d’aider les médecins dentistes à exprimer la partie artistique de leur métier. La technologie doit être au service de l’art. Art’s academy déclare ainsi avoir choisi le Sofitel Tour Blanche de Casablanca pour accueillir cette première édition de DSD Residency, qui s’annonce d’ores et déjà comme l’évènement phare de l’année 2022, aussi bien au Maroc qu’en Afrique. Le Comité d’Arts Academy, est composé des docteurs Adil Tajmouati, Mohammed Tajmouati, Bouchra Abassi, Nadia Ausalah Taoufik, Mouna Mamou, Mohammed Bouzoubaa et Hanane Louizi

Par Majda Benthami