Pas moins de 55.488 fonctionnaires, qui atteindront l’âge de la retraite, quitteront la fonction publique durant les cinq prochaines années, entre 2020 et 2024. Selon des statistiques dévoilées par le projet de loi de finances PLF 2021, actuellement dans le circuit législatif, le nombre des retraités atteindra 8.858 fonctionnaires à la fin de cette année 2020. L’effectif prendra un trend haussier l’année prochaine 2021 pour atteindre 12.301 retraités et restera presque dans la même tranche vers la fin de l’année suivante 2022 avec un total de 12.035 fonctionnaires qui seront mis à la retraite, selon les prévisions de la Caisse marocaine des retraites (CMR). En 2023, le nombre des départs se limitera à 9.794 fonctionnaires pour repartir à la hausse en 2024, avec pas moins de 12.500 retraités, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 22 octobre.

Par secteur d’activité, les statistiques du projet de loi de finances PLF 2021 révélent que, durant les quatre prochaines années, pas moins de 3.538 fonctionnaires quitteront le ministère de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur après avoir atteint l’âge de la retraite. Ces départs représentent 13.25% de l’ensemble du personnel des deux départements, précisent les sources du quotidien. Durant cette période, 5.318 fonctionnaires partiront à la retraite dans le domaine de la santé, 5.212 au ministère de l’Intérieur, 1.847 au ministère de la Justice, 1.613 au ministère de l’Economie et des finances et de la réforme administrative, et environ 6.460 dans les autres secteurs.

Rappelons que la réforme paramétrique des pensions civiles, qui prévoit le relèvement de l'âge de départ à la retraite à 63 ans progressivement à raison de 6 mois par an, est entrée en vigueur en 2017. Pour ce faire, l’assiette de liquidation des pensions a été élargie. Pour les départs à la retraite en 2018, cette assiette s’est faite sur la base de la moyenne des salaires des 48 derniers mois, au lieu des 24 derniers mois pour les départs en retraite de 2017. En 2020, cette assiette sera élargie aux salaires des 96 derniers mois. Selon les prévisions du gouvernement, la réforme paramétrique va permettre de repousser la date d’épuisement des réserves à 2027 au lieu de 2022. Le coût de cette réforme pour le budget de l’Etat au titre de la période 2016-2022 a été estimé à environ 35,4 milliards de dirhams.