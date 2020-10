© Copyright : DR

Le chef de gouvernement Saâd-Eddine El Othmani a autorisé la reprise des concours de recrutement dans la fonction publique.

Les concours d’accès à la fonction publique auront bel et bien lieu. C’est ce qu'indique une circulaire signée par le chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani et datée du 7 octobre.

Ce dernier a autorisé les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics à organiser les examens d’aptitude professionnelle qui devaient avoir lieu le 25 mars et qui ont été reportés à cause du Covid-19.

Saâd-Eddine El Othmani précise que la régularisation de la situation administrative des personnes admises aux examens de compétence professionnelle doit être programmée dans le budget de 2021.

La circulaire ajoute que de façon exceptionnelle et contrairement aux dispositions légales en vigueur, il est autorisé d’organiser un seul examen écrit pour chaque concours et des examens oraux en présentiel ou à distance.