Kiosque360. Les gendarmes de Fkih Ben Salah ont interpellé dernièrement un père incestueux qui a violé et entretenu des rapports avec sa fille âgée de 16 ans. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Les éléments de la gendarmerie de Fkih Ben Salah ont arrêté, dernièrement, un père incestueux accusé d’avoir violé sa fille et de l’avoir contrainte, pendant longtemps, à assouvir ses pulsions sexuelles.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end (19 et 20 mars), que le mis en cause a commencé par harceler sa fille avant de l’agresser sexuellement malgré ses suppliques et ses larmes. Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le prévenu l’a, depuis, obligée à entretenir des rapports sexuels avec lui à chaque fois que sa femme s’absentait de la maison.

La victime âgée de 16 ans a longtemps supporté les sévices que lui infligeait son père sans pouvoir le dénoncer de peur qu’il ne se venge et pour éviter le scandale. La victime traumatisée psychiquement et physiquement a fini par porter plainte à la gendarmerie.

Le quotidien Assabah rapporte que les services judiciaires de la gendarmerie ont arrêté le père qui a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête sous la supervision du parquet compétent. L’accusé devrait être déféré, incessamment, devant le procureur général du Roi près de la cour d’appel de Beni Mellal pour lui notifier les chefs d’inculpation retenus contre lui et le placer en détention preventive en attendant son jugement. Cette affaire d’inceste a secoué la population de la région et provoqué des réactions au sein de la société civile.

Le militant des droits de l’homme, Salah Ourrad, a alerté les autorités concernées sur la multiplication des agression sexuelles contre les enfants. Lesquelles agressions, poursuit-il, impliquent de plus en plus des proches des victimes. D’ailleurs, précise-t-il, l’association locale des droits de l’homme a tiré la sonnette d’alarme à maintes reprises sur le phénomène de viols de mineurs dans la province de Fkih Ben Salah et de Beni Mellal.