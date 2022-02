© Copyright : Fadel Senna/AFP

L'opération de recensement du service militaire pour cette année 2022 a pris fin hier, jeudi 10 février 2022, annonce un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur annonce que l’opération de recensement des jeunes remplissant les conditions légales requises pour l’exercice du service militaire, lancée le 13 décembre 2021, a été achevée hier.

Selon ce même communiqué, des commissions provinciales vont tenir des réunions durant la période allant du 16 au 22 février pour étudier les demandes d’exemption déposées par les jeunes qui ne peuvent pas accomplir le service militaire, que ce soit à titre temporaire ou définitif.

Une Commission centrale ad hoc se réunira pour sa part le 28 février prochain, pour arrêter la liste des jeunes qui seront appelés à effectuer le service militaire.

L'opération de sélection de la première promotion des conscrits, dans le cadre de la reprise du service militaire au Royaume, a connu une forte participation de la jeunesse marocaine: sur les 80.000 conscrits recensés au cours des phases préliminaires, 70.701 volontaires (dont 24.000 sont des filles), ont adressé leur demande, ce qui a incité à augmenter le nombre de ce contingent de 10.000 à 15.000 personnes.

En ce qui concerne le premier contingent, composé de 15.362 jeunes hommes et femmes, le service militaire a été une étape décisive de leur vie qui leur a permis de renforcer leur confiance en soi, leur a ouvert de nouveaux horizons et a consolidé leur attachement à l'identité et aux constantes de la Nation.

Les appelés au service militaire bénéficieront de plusieurs avantages, dont une solde mensuelle, non imposable, allant de 1.050 dirhams pour les soldats, 1.500 dirhams pour les sous-officiers, à 2.100 dirhams pour les officiers, sachant qu’une prime de 300 dirhams est accordée aux conscrits qui auront été affectés dans les Provinces du Sud.

Ils seront également soignés dans les institutions hospitalières militaires et bénéficieront d'une assistance médico-sociale, d'une couverture maladie, d'une assurance décès et invalidité.

L'Etat prendra en charge sa part des cotisations ou des contributions dues, au même titre que les recrues, ainsi que le versement qui leur serait effectué sur des indemnités de départ, en cas de maladie contractée, ou d'aggravation d'une maladie au cours de l'accomplissement de leur service militaire.

Les recrues ont un grade militaire similaire aux grades militaires selon le système hiérarchique en vigueur dans les Forces armées royales: officier, sous-officier et soldat, selon leur niveau d'études, à commencer par l'obtention d'un certificat d'études. De plus, le fonctionnaire ayant un statut de militaire conservera le salaire qu'il perçoit pour cette fonction, et aura le droit de revenir dans son administration d'origine après avoir accompli son service militaire. Les appelés bénéficieront également du droit de participer aux concours de la fonction publique qui auront été annoncés au cours de leur service militaire.