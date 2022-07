© Copyright : DR

Au moment où tous les projecteurs étaient braqués sur les feux de forêts attisés par la canicule et les vents dans les régions de Tanger, Larache, Tahala et Taza, un incendie, qui s’est déclaré dimanche dans la Ceinture Verte de Rabat au niveau de la route côtière dans l’arrondissement de Hay Fath, a mis en alerte les autorités compétentes de la préfecture de Rabat.

Des moyens humains et logistiques ont été rapidement mobilisés par les autorités locales, la protection civile et les services du département des Eaux et forêts pour maîtriser le feu en peu de temps, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 19 juillet.

Les opérations étaient pilotées par le chef du cercle de la ceinture verte et supervisées par le gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, indiquent les sources du quotidien. Et de préciser que les causes de cet incendie, qui s’est déclaré dans des herbes sèches sans atteindre la forêt, demeurent inconnues.

C’est la première fois que le feu se déclare dans la zone de cette ceinture verte, qui constitue une bouffée d’oxygène pour les habitants des deux villes, Rabat et Temara. «La zone, qui fait partie de la forêt de Maamoura où de nombreux espaces sont aménagés pour les pique-niques, était toujours épargnée par les incendies en raison des multiples rondes de routine sur les lieux et des campagnes de sensibilisation menées par les associations en coordination avec les autorités compétentes», font savoir les sources du quotidien.

Située entre Rabat et Temara, «la ceinture verte de Rabat, créée en 1984 sur instructions de feu Hassan II pour arrêter l’étalement urbain des villes de Rabat et Témara, constitue un véritable réservoir d’oxygène pour les habitants deux villes et toute la région», souligne la même source. En créant des espaces boisés qui jouent des rôles écologiques et naturels, cette ceinture verte, la plus grande du genre dans le Royaume, rappelle le quotidien, a une grande importance pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique au sein des villes de Rabat et Témara et leur région.