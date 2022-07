© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Les efforts des équipes d'intervention ont permis de circonscrire à environ 50% l’incendie qui s’est déclaré dans la forêt Beni Ysef Al-Srif, du ressort territorial des communes de Souk El Qola et Boujediane (province de Larache), a indiqué le chef du centre national de gestion des risques climatiques forestiers, Fouad Assali.

«Les efforts inlassables des autorités et de tous les intervenants aux niveaux national et local, et les interventions terrestres et aériennes ont permis de circonscrire 50% de l'incendie qui s'est déclaré dans une localité située entre les communes de Souk El Qola, Tatoft et Boujediane dans la province Larache», a précisé Fouad Assali dans une déclaration aux médias.

Il a fait savoir que plus de 1.200 éléments des eaux et forêts, de la protection civile, des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, des forces auxiliaires et de l'entraide nationale ont été mobilisés pour circonscrire ce feu, le plus important au niveau national, notant que «la superficie touchée par l'incendie est estimée à 4.600 hectares».

?? | Feux de for�t � Larache: le combat face aux flammes se poursuit pic.twitter.com/gdWYut2ugs — Le360 (@Le360fr) July 16, 2022

Le responsable a, par ailleurs, souligné que l'incendie de la forêt Sahel El Menzla dans la commune de Sahel (province de Larache) a été circonscrit à 75%, mais la vigilance reste de mise à cause des vents forts.

«Une fois le feu circonscrit, des éléments des équipes d'intervention restent en permanence à proximité des zones touchées, afin d'intervenir de manière rapide et efficace si le feu se propage à nouveau», a-t-il ajouté.

Fouad Assali a assuré que la protection de la vie de la population et des éléments des équipes d'intervention, et la préservation des biens des citoyens figurent en tête des priorités, notant que les interventions terrestres et aériennes s'intensifient à chaque fois que le feu s'approche des maisons, tout en procédant à l'évacuation des douars menacés par les incendies.