Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont saisi hier, lundi 22 septembre 2020 à Fès, 55.295 bouteilles de boissons alcoolisées commercialisées sans licence et interpelé trois individus soupçonnés de liens avec un réseau criminel.

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) sont parvenus, hier, lundi, en coordination avec le Service préfectoral de la police judiciaire à Fès, à saisir 55.295 bouteilles de boissons alcoolisées commercialisées sans licence, et à interpeller trois individus soupçonnés de liens avec un réseau criminel s'activant dans le trafic de stupéfiants, de psychotropes et de boissons alcoolisées.

Le premier suspect, recherché au niveau national pour des affaires de trafic de stupéfiants et de psychotropes, a été interpellé, avant que les investigations ne permettent de révéler des liens entre son activité criminelle et les trafiquants de boissons alcoolisées de contrebande, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Deux de ses fournisseurs en drogues et boissons alcoolisées ont été appréhendés au quartier Al Marja de Fès, ajoute-t-on de même source.

La perquisition effectuée dans un entrepôt appartenant au deuxième suspect a abouti à la saisie de 2.651 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques, destinées à une commercialisation ultérieure sans autorisation, et dont une grande quantité s'est avérée périmée, précise le communiqué.

Quant aux perquisitions menées dans un entrepôt clandestin appartenant au troisième suspect, poursuit la DGSN, elles ont permis de saisir 52.644 bouteilles de boissons alcoolisées, dont une grande quantité périmée, en plus de sommes d'argent en monnaie nationale et en devises: en tout, 1.354.210 dirhams et 23.985 euros ont été trouvés, des sommes soupçonnées provenir de cette activité criminelle.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue, à la disposition de l'enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer l'ensemble des ramifications de cette activité criminelle, ainsi que tous les actes criminels qui sont reprochés aux prévenus, conclut le communiqué de la DGSN.