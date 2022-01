© Copyright : Le360 (capture image vidéo)

A Fès, la décision des autorités locales de la ville d'installer des barrières autour de passages piétons de la rue Sefrou, a entraîné de nombreuses polémiques, et a poussé bon nombre d'habitants du quartier à dire tout leur refus suite à la fermeture de ce passage. Compte-rendu, sur place.

De nombreux résidents du quartier près de la rue Sefrou, dans la ville nouvelle de Fès, ont dit tout leur mécontentement, à cause de l'installation de nouvelles barrières autour des passages pour piétons. Ils qualifient cette décision d'«impraticable» et d'«inutile», d'autant que cette clôture entrave davantage la circulation des piétons, et ne fluidifie en aucun cas leur passage, estiment-ils.

«Les fonctionnaires auraient dû chercher une solution efficace pour lutter contre les marchands ambulants, au lieu de recourir à la clôture du passage. Cette décision a davantage bloqué la route pour les habitants du quartier, et n’a aucunement changé la donne pour ces colporteurs», dénoncent les occupants du quartier, filmés par Le360.

Abdeslam Bekkali, président de la commune urbaine de Fès, n'a pas voulu s’exprimer officiellement sur ce sujet, bien qu'il ait été contacté à plusieurs reprises par Le360.

Toutefois, il aurait prétendu ne pas avoir dirigé les travaux d'installation de ces barrières dans ce quartier, des propos que confime Adelhamid Fattah, le président de l’arrondissement du Saïss, à Fès.

Ces deux derniers jours, les internautes sur les réseaux sociaux n’ont eu de cesse de partager des images de cette clôture, intallée en plein milieu de ce passage pour piétons. Certains ont même été jusqu'à la comparer à une clôture de «Tiki Taka» (un jeu footballistique, caractérisé par un mouvement continu du ballon autour d'une série de passes rapides), alors que d’autres jugent que cette décision est un gaspillage de temps et d'argent.