Kiosque360. La gestion déléguée des parkings, confiée par la mairie de Fès à l’entreprise Fès-Parking, est sur la sellette. Les citoyens sont montés au créneau pour dénoncer les agissements du délégataire, critiquant l’autorité délégante. Les détails.

Des citoyens et des militants des droits de l’Homme ont organisé dimanche un mouvement de protestation à Fès contre la société Fès-Parking qui gère les parkings dans la ville dans le cadre de la gestion déléguée. Ils protestent contre la menace de la société d’imposer aux automobilistes qui souhaitent garer leur véhicule dans les parkings gérés par la société de s’inscrire au préalable sur le site électronique de l’entreprise, rapporte le quotidien Al Massae dans son édition du mardi 15 décembre.

Bien plus, la non-inscription sur ce site serait considérée par l’entreprise comme une infraction, sans préciser sa nature. Dans une déclaration au quotidien, un militant de la jeunesse démocratique et progressiste de Fès a rendu compte de la surprise des citoyens non-inscrits sur le site électronique de Fès-Parkings quand ils ont trouvé des avertissements collés sur les vitres de leur véhicule leur signifiant l’infraction de stationnement.

Ce qui va, fait remarquer la même source, à l’encontre des lois nationales et des conventions internationales, notamment l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’Homme et l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’agissement de l’entreprise viole également les articles 24, 71 et 136 de la Constitution et des juridictions dans le domaine, notamment à Casablanca, Rabat, Tanger et Marrakech, ainsi que les dispositions de la loi de finances.



La même source, qui dénonce énergiquement ces agissements, appelle les autorités compétentes à intervenir en vue d’assurer le respect des lois en vigueur, notamment celle de la protection de la propriété privée. Et d’ajouter qu’au cas où l’entreprise n’est pas rappelée à l’ordre par les autorités compétentes de la ville, la justice sera saisie de l’affaire.



Par ailleurs, ajoute Al Massae, les citoyens protestataires ont appelé le conseil de la ville de Fès, autorité délégante, à suivre les lois mises en œuvre dans d’autres villes et à rendre public le cahier des charges relatif à la gestion déléguée des parkings qui a été cédée à l’entreprise Fès-Parkings.