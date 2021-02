© Copyright : DR

Trois vols exceptionnels sont programmés, la semaine prochaine, du Maroc vers la Turquie, pour évacuer des ressortissants turcs, mais aussi ceux de pays tiers, ainsi que des Marocains résidants ou disposant d’une autorisation. Explications.

Malgré la fermeture de l’espace aérien national aux vols en provenance et à destination de Turquie, des vols exceptionnels sont programmés entre le Maroc et ce pays.

L’ambassade turque à Rabat annonce en effet que la compagnie Turkish Airlines va programmer trois vols exceptionnels, les 2, 4 et 6 mars prochains, depuis l’aéroport de Casablanca. Ces vols exceptionnels, précise la représentation diplomatique, sont destinés aux ressortissants turcs, aux citoyens de pays tiers, ainsi qu’aux résidents marocains et à ceux disposant d’une autorisation délivrée par les autorités marocaines.

Le 22 février dernier, le Maroc avait décidé de suspendre, jusqu’au 21 mars prochain, les vols de (et vers) une dizaine de pays, du fait cause des nouveaux variants du Covid-19 qui y sont en circulation. En plus de la Turquie, sont entre autres concernés l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Suisse.

Les passagers éligibles à prendre ces vols spéciaux de Turkish Airlines seront obligés de présenter (pour ceux âgés de plus de six ans) un test PCR négatif, effectué moins de 72 heures avant l'embarquement.