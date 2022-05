© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Dans ce nouvel épisode de l’émission Face cachée, sur Le360, Abderrazak Soumah, l’un des émirs fondateurs de «Harakat Al Moujahidine bi Lmaghrib» (le mouvement des moudjahidines au Maroc) revient sur la disparition de Abdelaziz Nâamani, commerçant, grand mécène des terroristes et fondateur de ce groupe.

Abderrazak Soumah, l’un des émirs fondateurs du mouvement «Harakat Al Moujahidine bi Lmaghrib», nous ramène encore en 1985, pour parler de la disparition de Abdelaziz Nâamani, commerçant, grand mécène des terroristes et fondateur de ce groupe et comment son absence a impacté l’activité de cette horde djihadiste, laquelle visait à semer le chaos au Maroc par le biais d’opérations sanguinaires avec des explosifs, des assassinats et des vols.

L’ancien leader de ce mouvement terroriste se rappelle que Abdelaziz Nâamani a disparu après le retour de certains membres de «Harakat Al Moujahidine bi Lmaghrib» de leur formation militaire au Liban.

Abderrazak Soumah explique également comment le surnommé «Falah» a pu assumer la direction du mouvement et parle de ses premières décisions, entre autres.

Découvrez les détails dans cette vidéo.