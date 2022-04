© Copyright : Le360

Dans ce nouvel épisode de l’émission «Face cachée», sur Le360, Abderrazak Soumah, l’un des émirs fondateurs du mouvement terroriste «Harakat Al Moujahidine bi Lmaghrib» (le mouvement des moudjahidines au Maroc) revient sur comment cette horde distribuait des publications au Maroc afin d'inciter à la révolution contre la monarchie.

Abderrazak Soumah, l’un des émirs fondateurs du mouvement terroriste «Harakat Al Moujahidine bi Lmaghrib», nous ramène en 1984, pour expliquer comment Abdelaziz Nâamani, commerçant et grand mécène des terroristes, et fondateur de ce groupe, a décidé d'éditer et de distribuer le magazine Al Saraya au Maroc, dans le but de provoquer une révolte contre la monarchie.

Bien que la tâche n'ait pas été facile, selon Abderrazak Soumah, Abdelaziz Nâamani et ses sympathisants ont décidé de diffuser le premier numéro de ce magazine dans plusieurs villes simultanément.

Abderrazak Soumah raconte, par la suite, les détails de cette opération qui a été effectuée par quatre membres de ce groupe et comment ils ont été arrêtés.

Découvrez les détails dans cette vidéo.