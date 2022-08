Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Abdellatif Miraoui à une réunion qu’il préside, avec les députés de la commission de l'enseignement, de la culture et de la communication de la Chambre des représentants.

Kiosque360. La situation des étudiants marocains ayant fui l'Ukraine après le déclenchement de la guerre demeure ambiguë. A quelques jours de la rentrée, les options du département de tutelle restent incertaines. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

L’avenir des étudiants marocains revenus d'Ukraine demeure incertain. C’est l’inquiétude qu’ils viennent de soulever de nouveau à quelques jours de la rentrée universitaire. En effet, ils ont investi la rue, en organisant un mouvement de protestation devant le siège du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation pour faire entendre leur voix.

De même, ils ont saisi l’occasion pour «adresser un message au roi Mohammed VI, en tant que père affectueux de la nation», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 25 août. Et de préciser que ces étudiants ont adréssé leur doléance au «père de la nation» puisque les promesses du gouvernement n’ont pas été tenues et demeurent ambiguës.

«Après des mois d’attente, de souffrance psychologique, ils soulèvent les mêmes interrogations sans pour autant obtenir une réponse claire quant à leur avenir», indiquent les sources du quotidien. Aucune option n’a été concrétisée: «ni celle de poursuivre leurs études au Maroc, ni la formule d’enseignement à distance ni encore l’option de rejoindre des universités dans des pays voisins de l’Ukraine», ajoute la même source.

Ces étudiants rappellent aujourd’hui toutes les promesses faites par le gouvernement. Dans ce cadre, le quotidien rappelle les propos du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Abdellatif Miraoui, quand il avait déclaré, le 26 avril, à la chambre des conseillers que «l’ambassade de la Hongrie à Rabat a proposé l’accueil de 1000 étudiants marocains en vue de poursuivre leurs études dans les universités du pays». De même, il avait annoncé que «la Roumanie serait sur la voie d’accueillir un autre groupe d’étudiants marocains».

Plusieurs semaines après ces déclarations, les 7200 étudiants inscrits sur la plateforme mise en place par le ministère de tutelle n’arrivent pas à voir le bout de tunnel. Près de 75% d’entre eux poursuivent leurs études dans les branches de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire et au fur et à mesure que la rentrée universitaire approche à grands pas, le scepticisme de ces étudiants marocains monte d’un cran.