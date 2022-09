© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

VidéoLe chantier de réhabilitation et de revalorisation de la Kasbah d'Agadir Oufella doit s'achever en 2024. En attendant, le site est ouvert partiellement aux visiteurs, qui viennent des quatre coins du monde découvrir un lieu chargé d'histoire.

La Kasbah d’Agadir Oufella continue d’attirer des touristes du monde entier. Malgré les travaux de réhabilitation et de revalorisation qui ne devraient s'achever qu’en 2024, le site est ouvert partiellement, depuis le 16 juillet dernier, aux visiteurs, qui viennent découvrir un lieu porteur de l’histoire et de la mémoire de la ville qui a été détruite par le tremblement de terre de 1960.

«C’est mon premier voyage au Maroc. On avait vu les beaux paysages sur internet et nous avons donc décidé de venir voir de nos propres yeux. Des amis nous ont également recommandé le Maroc pour l’hospitalité et l'accueil chaleureux de ses habitants. On n'a pas ça chez nous», témoigne un touriste belge interrogé par Le360.

L’engouement pour la Kasbah d’Agadir Oufella a grandi depuis le lancement, il y a trois mois, du nouveau téléphérique, qui permet aux touristes et aux habitants de la capitale du Souss d’apprécier à 360 degrés la beauté du paysage entre le pont Tildi et la Kasbah d’Agadir Oufella sur une distance de 1.700 mètres linéaires.

«La saison estivale s’est très bien passée, le projet a su répondre aux aspirations des habitants et des visiteurs d’Agadir. La première ligne lancée a nécessité un investissement de 140 millions de dirhams. Une deuxième ligne est prévue. Elle reliera la Kasbah d’Agadir Oufella aux nouveaux projets Danialand et Souss Camp», s’est réjoui Taib Idouch, directeur du projet du téléphérique d’Agadir, dans une déclaration pour Le360 .

Selon cet entrepreneur, le projet «Danialand» devrait abriter le plus grand parc aquatique d’Afrique. Un parc d’attraction sous forme d’un mini-Maroc est également prévu.