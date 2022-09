© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360 (capture image vidéo)

Après plus de deux années passées sous cloche, le secteur touristique reprend des couleurs à Fès. Les ruelles de l’ancienne médina et l’ensemble de ses sites historiques connaissent une affluence de touristes de différentes nationalités, au grand bonheur des professionnels.

Artisans, hôteliers, opérateurs… Tous les professionnels du tourisme se réjouissent de la reprise du secteur à Fès. Les chiffres enregistrés dans les établissements d’hébergement classés de la ville durant le premier semestre de 2022 attestent de cette embellie du secteur qui s’est confirmée au fil des mois.

Pas moins de 279.670 nuitées ont été enregistrées durant les six premiers mois de 2022, contre 163.752 nuitées durant le premier semestre de 2021, selon des données de l’Observatoire national du tourisme (ONT).

Dans une déclaration à Le360, Aziz Labar, président du Conseil régional du tourisme (CRT) de Fès, indique que les professionnels du secteur sont aujourd’hui optimistes, notamment grâce à la hausse enregistrée au niveau des réservations pour les mois de septembre et octobre, tout en signalant que l’été 2022 connaît une dynamique touristique remarquable par rapport aux deux années précédentes, où l'ensemble du secteur a traversé une période difficile.

Il ajoute que la reprise s’installe petit à petit, grâce à l’afflux massif des Marocains résidant à l’étranger et des touristes, en provenance principalement de l’Espagne et du Portugal, mais reste limitée par rapport au nombre de touristes enregistré au cours de 2019.

Des artisans de la place indiquent, de leur côté, avoir retrouvé le sourire, puisque la destination Fès a retrouvé son engouement d’antan.

Dans tout le Maroc, la saison estivale 2022 a confirmé la reprise du secteur du tourisme. Le Royaume a ainsi accueilli durant les mois de juin et juillet de cette année un total de 3,2 millions de touristes, dont 65% en juillet avec plus de 2 millions d’arrivées. Il s’agit d’une performance exceptionnelle ayant permis de récupérer 100% des arrivées des mois de juin et juillet 2019, avait indiqué le ministère du Tourisme dans un communiqué.